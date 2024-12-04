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Кори Гауфф — лидер по сумме призовых среди теннисисток в 2024 году
Американская теннисистка обогнала свою коллегу из Польши
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Девять теннисисток вошли в рейтинг 15 самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2024 году. Список составил портал Sportico.
Первое место рейтинга заняла третья ракетка мира американка Кори Гауфф. Она заработала $ 30,4 млн ($ 9,4 млн призовых + $ 21 млн на спонсорских контрактах). Польская теннисистка Ига Швёнтек получила $ 21,4 млн, а представительница Китая Чжэн Циньвэнь $ 20,6 млн.
Представительницы тенниса в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира:
1. Кори Гауфф (США) — $ 30,4 млн ($ 9,4 млн призовых + $ 21 млн на спонсорских контрактах).
3. Ига Швёнтек (Польша) — $ 21,4 млн ($ 8,4 млн + $ 13 млн).
4. Чжэн Циньвэнь (Китай) — $ 20,6 млн ($ 5,6 млн + $ 15 млн).
5. Арина Соболенко (-) — $ 17,7 млн ($ 9,7 млн + $ 8 млн).
6. Наоми Осака (Япония) — $ 15,9 млн ($ 870 тыс. + $ 15 млн).
7. Эмма Радукану (Великобритания) — $ 14,7 млн ($ 671 тыс. + 14 млн).
11. Жасмин Паолини (Италия) — $ 10 млн ($ 6,5 млн + $ 3,5 млн).
13. Джессика Пегула (США) — $ 8,2 млн ($ 4,2 млн + $ 4 млн).
14. Елена Рыбакина (Казахстан) — $ 7,9 млн ($ 3,9 млн + $ 4 млн).
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