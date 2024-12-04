Первая ракетка мира сыграет на турнире ATP-500 в Дохе

Двукратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 17 по 22 февраля 2025 года.

Участие лидера мирового рейтинга подтвердила пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Отметим, что ранее турнир в Дохе проводился в рамках категории ATP-250. В 2025 году уровень турнира впервые поднимется до "пятисотника".