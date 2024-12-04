  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Первая ракетка мира сыграет на турнире ATP-500 в Дохе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая ракетка мира сыграет на турнире ATP-500 в Дохе

Теннис

Соревнования стартуют 17 февраля

Первая ракетка мира сыграет на турнире ATP-500 в Дохе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сыграет на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 17 по 22 февраля 2025 года.

Участие лидера мирового рейтинга подтвердила пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Отметим, что ранее турнир в Дохе проводился в рамках категории ATP-250. В 2025 году уровень турнира впервые поднимется до "пятисотника".

По теме
yellow-arrow
Кори Гауфф — лидер по сумме призовых среди теннисисток в 2024 году
yellow-arrow
Ник Кирьос: Я попрошу ITIA разрешить всем теннисистам принимать клостебол и триметазидин
yellow-arrow
Новак Джокович назвал первый турнир, на котором сыграет в новом сезоне
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости