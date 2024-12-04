  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Энди Маррей не поможет Новаку Джоковичу в стартовом турнире сезона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энди Маррей не поможет Новаку Джоковичу в стартовом турнире сезона

Теннис

Серб будет на соревнованиях без тренера

Энди Маррей не поможет Новаку Джоковичу в стартовом турнире сезона

Фото: Tennishead

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей не планирует ехать с 24-кратным победителем мэйджоров Новаком Джоковичем на турнир категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 5 января. Об этом пишет TennisUpToDate.

Напомним, ранее стало известно, что Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.

По теме
yellow-arrow
Первая ракетка мира сыграет на турнире ATP-500 в Дохе
yellow-arrow
Кори Гауфф — лидер по сумме призовых среди теннисисток в 2024 году
yellow-arrow
Ник Кирьос: Я попрошу ITIA разрешить всем теннисистам принимать клостебол и триметазидин
Новак Джокович Энди Маррей
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости