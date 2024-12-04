Энди Маррей не поможет Новаку Джоковичу в стартовом турнире сезона

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей не планирует ехать с 24-кратным победителем мэйджоров Новаком Джоковичем на турнир категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 30 декабря по 5 января. Об этом пишет TennisUpToDate.

Напомним, ранее стало известно, что Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.