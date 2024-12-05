Отдых от ракетки: Цуренко взяла в руки лыжи и уехала в горы. Фото

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка во время межсезонной паузы решила провести отдых в австрийских Альпах и прокатиться на лыжах. Соответствующий пост Леся разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что первая ракетка мира сыграет на турнире ATP-500 в Дохе.