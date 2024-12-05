Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отдых от ракетки: Цуренко взяла в руки лыжи и уехала в горы. Фото
Невероятно хорошо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка во время межсезонной паузы решила провести отдых в австрийских Альпах и прокатиться на лыжах. Соответствующий пост Леся разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что первая ракетка мира
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кубок короля. Жирона проиграла серию пенальти полевому игроку, Вильярреал опозорен в Галисии
- Провал Мбаппе, праздник басков. Атлетик — Реал Мадрид 2:1. Видео голов и обзор матча
- Дело не в тренерском решении. Известно, почему Мудрик пропускает матч с Саутгемптоном
- Свитолина заставила Стаховского задонатить на Фонд Сергея Притулы. Фото
- У Салаха забрали победу на 90-й минуте. Ньюкасл – Ливерпуль 3:3. Обзор матча и видео голов
- Известны оценки Миколенко за матч против Вулверхэмптона
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000