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Отдых от ракетки: Цуренко взяла в руки лыжи и уехала в горы. Фото

Теннис

Невероятно хорошо

Отдых от ракетки: Цуренко взяла в руки лыжи и уехала в горы. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка во время межсезонной паузы решила провести отдых в австрийских Альпах и прокатиться на лыжах. Соответствующий пост Леся разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что первая ракетка мира сыграет на турнире ATP-500 в Дохе.

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Леся Цуренко
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