Свитолина рассказала, какие деньги ей предлагали за выступления под чужим флагом

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как представители иностранных государств предлагали ей выступать под их флагом. Слова нашей спортсменки цитирует УП:

"Под знаменем россии мне не предлагали выступать, но предлагали другие страны. Они обещали в год 500 тысяч долларов. Это были программы, где они инвестируют в твое будущее, в твое развитие в теннисе, но ты должен играть за другую страну.

Это было давно. Для меня никогда не стоял вопрос менять ли страну. Когда я начинала карьеру, то в Харькове у меня были полные условия, чтобы развиваться. У меня был спонсор, Юрий Анатольевич Сапронов, который мне помог и предоставил все условия развития" – сказала Элина.