Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина рассказала, какие деньги ей предлагали за выступления под чужим флагом
Приличные средства
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как представители иностранных государств предлагали ей выступать под их флагом. Слова нашей спортсменки цитирует УП:
"Под знаменем россии мне не предлагали выступать, но предлагали другие страны. Они обещали в год 500 тысяч долларов. Это были программы, где они инвестируют в твое будущее, в твое развитие в теннисе, но ты должен играть за другую страну.
Это было давно. Для меня никогда не стоял вопрос менять ли страну. Когда я начинала карьеру, то в Харькове у меня были полные условия, чтобы развиваться. У меня был спонсор, Юрий Анатольевич Сапронов, который мне помог и предоставил все условия развития" – сказала Элина.
Напомним, что ранее Цуренко
Популярное сейчас
- Кварцяный - об одном из владельцев клуба УПЛ: Его развели. Ему подсунули левых футболистов
- Реал проваливает Класико, идеальный круг Александрии и камбек Зинченко. Главные новости за 4 декабря
- У Салаха забрали победу на 90-й минуте. Ньюкасл – Ливерпуль 3:3. Обзор матча и видео голов
- Новак Джокович: Мне немного грустно от того, что мои главные соперники ушли
- Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.12.2024
- Красным дьяволам можно было не приезжать. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов