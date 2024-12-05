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Свитолина рассказала, какие деньги ей предлагали за выступления под чужим флагом

Теннис
Обновлено

Приличные средства

Свитолина рассказала, какие деньги ей предлагали за выступления под чужим флагом

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как представители иностранных государств предлагали ей выступать под их флагом. Слова нашей спортсменки цитирует УП:

"Под знаменем россии мне не предлагали выступать, но предлагали другие страны. Они обещали в год 500 тысяч долларов. Это были программы, где они инвестируют в твое будущее, в твое развитие в теннисе, но ты должен играть за другую страну.

Это было давно. Для меня никогда не стоял вопрос менять ли страну. Когда я начинала карьеру, то в Харькове у меня были полные условия, чтобы развиваться. У меня был спонсор, Юрий Анатольевич Сапронов, который мне помог и предоставил все условия развития" – сказала Элина.

Напомним, что ранее Цуренко взяла в руки лыжи и поехала в горы.

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Элина Свитолина
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