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Костюк выступит на выставочном турнире во Франции
Возможность неплохо заработать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) сыграет на турнире в Бур-де-Пеаже (Франция). Соревнования будут носить выставочный характер.
Кроме Костюк участие подтвердили бельгийка Элизе Мертенс и румынка Жаклин Кристиан. У мужчин выступят французы Гаэль Монфис, Ришар Гаске и Пьер-Юг Эрбер, австриец Доминик Тим и испанец Роберто Баутиста-Агут.
Соревнования пройдут с 13 по 15 декабря. Напомним, что Костюк начнет официальный сезон на турнире в Брисбене, который пройдет с 29 декабря по 5 января.
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