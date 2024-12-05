Костюк выступит на выставочном турнире во Франции

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) сыграет на турнире в Бур-де-Пеаже (Франция). Соревнования будут носить выставочный характер.

Кроме Костюк участие подтвердили бельгийка Элизе Мертенс и румынка Жаклин Кристиан. У мужчин выступят французы Гаэль Монфис, Ришар Гаске и Пьер-Юг Эрбер, австриец Доминик Тим и испанец Роберто Баутиста-Агут.

Соревнования пройдут с 13 по 15 декабря. Напомним, что Костюк начнет официальный сезон на турнире в Брисбене, который пройдет с 29 декабря по 5 января.