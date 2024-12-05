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Назван лидер по среднечасовому доходу на корте в 2024 году
И здесь лучший
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер лидирует по показателю среднечасового дохода в 2024 году на корте. В среднем за один час он зарабатывает $ 105 тыс. На втором месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас.
Топ-10 теннисистов в 2024 году по заработку в среднем за один час на корте:
Янник Синнер (Италия) — $ 105,1 тыс.
Карлос Алькарас (Испания) — $ 74,0 тыс.
Тейлор Фриц (США) — $ 47,6 тыс.
Александр Зверев (Германия) — $ 44,3 тыс.
Новак Джокович (Сербия) — $ 43,8 тыс.
Даниил Медведев (-) — $ 40,6 тыс.
Каспер Рууд (Норвегия) — $ 34,1 тыс.
Андрей Рублёв (-) — $ 30,7 тыс.
Алекс де Минор (Австралия) — $ 30,1 тыс.
Стефанос Циципас (Греция) — $ 27,0 тыс.
Подсчёт производился путём деления призовых, полученных за сезон, на количество проведённого времени на корте.
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