Назван лидер по среднечасовому доходу на корте в 2024 году

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер лидирует по показателю среднечасового дохода в 2024 году на корте. В среднем за один час он зарабатывает $ 105 тыс. На втором месте находится испанский теннисист Карлос Алькарас.

Топ-10 теннисистов в 2024 году по заработку в среднем за один час на корте:

Янник Синнер (Италия) — $ 105,1 тыс.

Карлос Алькарас (Испания) — $ 74,0 тыс.

Тейлор Фриц (США) — $ 47,6 тыс.

Александр Зверев (Германия) — $ 44,3 тыс.

Новак Джокович (Сербия) — $ 43,8 тыс.

Даниил Медведев (-) — $ 40,6 тыс.

Каспер Рууд (Норвегия) — $ 34,1 тыс.

Андрей Рублёв (-) — $ 30,7 тыс.

Алекс де Минор (Австралия) — $ 30,1 тыс.

Стефанос Циципас (Греция) — $ 27,0 тыс.

Подсчёт производился путём деления призовых, полученных за сезон, на количество проведённого времени на корте.