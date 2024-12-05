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Ник Кирьос намекнул, что чемпион US Open мог принимать допинг

Теннис

Австралиец резко высказался о допинге Иги Швёнтек

Ник Кирьос намекнул, что чемпион US Open мог принимать допинг

Фото: Prosports.kz

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что отрицательно относится к тому факту, что чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поддержал польку Игу Швёнтек в связи с её допинг-делом.

"Это разочаровывает. Этот парень как будто пытается замять все дела. Ха-ха-ха, он определённо встал на сторону коррупции», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Позднее австралиец отреагировал на слова одного из пользователей: "Почему Роддик поддерживает допинг в теннисе? Что за чёрт!? Можно подумать, что он, должно быть, сам пользовался волшебным кремом во время своей игровой карьеры. Другого логического объяснения нет".

На это рассуждение Ник заявил: "Ха-ха, скорее всего".

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