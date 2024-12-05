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Ник Кирьос намекнул, что чемпион US Open мог принимать допинг
Австралиец резко высказался о допинге Иги Швёнтек
Фото: Prosports.kz
Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что отрицательно относится к тому факту, что чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поддержал польку Игу Швёнтек в связи с её допинг-делом.
"Это разочаровывает. Этот парень как будто пытается замять все дела. Ха-ха-ха, он определённо встал на сторону коррупции», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.
Позднее австралиец отреагировал на слова одного из пользователей: "Почему Роддик поддерживает допинг в теннисе? Что за чёрт!? Можно подумать, что он, должно быть, сам пользовался волшебным кремом во время своей игровой карьеры. Другого логического объяснения нет".
На это рассуждение Ник заявил: "Ха-ха, скорее всего".
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