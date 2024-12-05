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Карлос Алькарас поделился фотографиями после победы в выставочном турнире The Garden Cup

Теннис

Испанец опубликовал пост в соцсети

Карлос Алькарас поделился фотографиями после победы в выставочном турнире The Garden Cup

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост на своей странице в соцсетях по итогам выставочного турнира The Garden Cup, который прошёл в Нью-Йорке (США). Спортсмен обыграл американца Бена Шелтона со счётом 4:6, 6:2, 1:0 (7:4) и стал победителем соревнований.

"Замечательный вечер в Мэдисон Сквер Гарден! Было потрясающе играть здесь! Скоро Шарлотт", — написал испанец.

В пятницу, 6 декабря, в городе Шарлотт пройдёт ещё один выставочный турнир с участием Алькараса — Charlotte Invitational. Карлос сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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