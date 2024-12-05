Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Алькарас поделился фотографиями после победы в выставочном турнире The Garden Cup
Испанец опубликовал пост в соцсети
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост на своей странице в соцсетях по итогам выставочного турнира The Garden Cup, который прошёл в Нью-Йорке (США). Спортсмен обыграл американца Бена Шелтона со счётом 4:6, 6:2, 1:0 (7:4) и стал победителем соревнований.
"Замечательный вечер в Мэдисон Сквер Гарден! Было потрясающе играть здесь! Скоро Шарлотт", — написал испанец.
В пятницу, 6 декабря, в городе Шарлотт пройдёт ещё один выставочный турнир с участием Алькараса — Charlotte Invitational. Карлос сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Реала: Я всегда в шутку говорю, что Роналду - единственный игрок, у которого я никогда не видел его пениса
- Защитник Динамо уходит из клуба: известно, где он может продолжить карьеру
- Кварцяный - об одном из владельцев клуба УПЛ: Его развели. Ему подсунули левых футболистов
- Новак Джокович: Мне немного грустно от того, что мои главные соперники ушли
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Две баллистические ракеты и более 40 выпущенных шахедов. Как успешно отработала ПВО?