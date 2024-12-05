Новак Джокович: Я хочу продолжить писать историю тенниса

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович поделился настроем на предстоящий сезон.

"Я хочу продолжить писать историю этого вида спорта, несмотря на то что всё ещё продолжаю учиться и изучать каждую деталь. Теннис дал мне так много, и мне повезло, что я могу продолжать играть на самом высоком уровне. Пока могу оставаться на вершине, я буду продолжать играть. Синнер и Алькарас должны знать: если они хотят окончательно захватить власть, им придётся снова и снова противостоять последнему члену "Большой тройки", — приводит слова Джоковича Рunto de Break.

Сезон-2025 серб начнёт на турнире категории ATP-250 в Брисбене.