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АТР назвала самых прогрессирующих игроков 2024 года
В список попали лишь игроки из топ-100
99-я ракетка мира 23-летний британский теннисист Джейкоб Фирнли стал самым прогрессирующим игроком сезона-2024 среди тех, кто на конец года находится в первой сотне рейтинга ATP. Он переместился вверх на 531 позицию по сравнению с началом года.
Топ-4 самых прогрессирующих теннисиста в 2024 году, попавших в топ-100 рейтинга ATP:
Джейкоб Фирнли (99-я ракетка мира, Великобритания) + 531 место в рейтинге ATP;
Джованни Мпетчи Перрикар (31, Франция) + 177;
Цзюнчэн Шан (50, Китай) + 134;
Якуб Меншик (48, Чехия) + 108.
Фирнли в 2024 году выиграл свой первый турнир в карьере в одиночном разряде. Он стал победителем домашнего челленджера в Ноттингеме.
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