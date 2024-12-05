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АТР назвала самых прогрессирующих игроков 2024 года

Теннис

В список попали лишь игроки из топ-100

АТР назвала самых прогрессирующих игроков 2024 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

99-я ракетка мира 23-летний британский теннисист Джейкоб Фирнли стал самым прогрессирующим игроком сезона-2024 среди тех, кто на конец года находится в первой сотне рейтинга ATP. Он переместился вверх на 531 позицию по сравнению с началом года.

Топ-4 самых прогрессирующих теннисиста в 2024 году, попавших в топ-100 рейтинга ATP:

Джейкоб Фирнли (99-я ракетка мира, Великобритания) + 531 место в рейтинге ATP;

Джованни Мпетчи Перрикар (31, Франция) + 177;

Цзюнчэн Шан (50, Китай) + 134;

Якуб Меншик (48, Чехия) + 108.

Фирнли в 2024 году выиграл свой первый турнир в карьере в одиночном разряде. Он стал победителем домашнего челленджера в Ноттингеме.

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