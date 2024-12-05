Свитолина: Пытаюсь общаться с дочерью на украинском

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что старается разговаривать со своей дочерью на украинском языке.

– Из-за войны вы не можете с бабушкой вживую познакомить свою дочь, но вы можете своей дочери передавать частицу того украинского, что есть у вас и вашей семьи. Как вы сейчас воспитываете свою дочь, учитывая, что сейчас очень большой тренд на воспитание на украинском, на украинские книги, украинский язык? Прививаете ли вы сейчас любовь дочери к этому, особенно учитывая, что она растет в мультилингвальной семье?

– У моей дочери три языка. Я пытаюсь общаться с ней на украинском. Это непросто, потому что у нее в садике английский и французский, дома отец разговаривает на французском, няня на английском. То есть, у нас несколько языков, и это немного бывает сложно.

Иногда даже, если нужно что-то до нее донести, я могу сказать по-английски, потому что она много его слышит. Но очень важно для меня, чтобы она также общалась на украинском.

У меня вообще есть мечта, чтобы она приехала со мной, когда будет немного взрослее, увидела Украину, и чтобы мы могли приезжать вместе и проводить здесь время, познакомить ее с культурой Украины. Надеюсь, что скоро после победы я смогу это сделать.

– Читаете ей книги на украинском?

– Да, она мультики тоже смотрит на украинском. Для меня очень важно, чтобы она общалась, понимала, чтобы у нее была частичка Украины, чтобы это продолжалось.

– За последнее время вы тоже украинизировались, вы берете уроки украинского, насколько я знаю, пытаетесь общаться на украинском языке. Как для вас проходит этот процесс, насколько сложно для вас это сейчас?

– Для меня сейчас это несложно. Это наше, украинское, поэтому, считаю, это очень важно. Бывает сложно, потому что я знаю, что английский у меня больше такой – о спорте, о теннисе. Мне как-то удобнее на английском, потому что я со своей командой общаюсь только на английском, и какие-то теннисные термины, которые я знаю, все на английском.

Дома с мужем – английский, французский. То есть, иногда переключаться бывает мне немного сложно, но я беру уроки, я хочу больше общаться. Для меня это – часть меня, часть Украины. Я хочу, чтобы это развивалось, чтобы мы тоже все общались на нашем языке. Я считаю, это очень важно, – сказала Свитолина.