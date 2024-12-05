Элина Свитолина рассказала, сыграет ли на Australian Open-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина в интервью Украинской Правде рассказала, планирует ли выступить на Australian Open-2025.

"Я уже восстанавливаюсь два месяца. Сегодня возвращаюсь на корт, буду тренироваться. Я занималась физической подготовкой и уже буду выходить, играть на карте. Это занимает некоторое время, но надеюсь, что в январе буду играть Australian Open.

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Немного волнуюсь, как будет выдерживать нога нагрузки, как я буду себя чувствовать на корте во время матча, но это нормальные человеческие ощущения. Я думаю, что со временем оно уйдет и для меня будет комфортнее играть и думать не о ноге, а о матче и что надо делать. Надеюсь нога будет выдерживать нагрузки и будет себя чувствовать хорошо", — сказала Свитолина.

Напомним, что Элина Свитолина в сентябре перенесла операцию на ноге и досрочно завершила предыдущий сезон.