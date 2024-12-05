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Хольгер Руне рассказал, сколько тестов сдал перед Олимпиадой-2024
Они измерялись не единицами, а десятками
Getty Images/Global Images Ukraine
13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что очень внимательно подходит к вопросу тестирования на допинг.
"В этом году у нас было много допинг-контроля. Перед Олимпиадой я сдал около 20 тестов, и это много, но они делают всё, чтобы спорт оставался чистым, что очень, очень важно. Лично я всегда слежу за тем, что ем и пью. Если оставляю напиток где-то, я больше его не подниму.
Нужно защищать себя там, где это возможно, чтобы быть уверенным: я могу делать то, что я люблю, а именно — играть в теннис каждый день. Я сдаю анализы крови, может быть, раз в год, чтобы узнать, чего больше нужно моему организму, но это слишком личное, чтобы об этом говорить", — приводит слова Руне Tennis365.
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