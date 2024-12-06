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Четыре украинки гарантированно выступят на Australian Open-2025
Мощное представительство
Getty Images/Global Images Ukraine
Четыре представительницы Украины гарантировали себе участие в основной сетке Открытого чемпионата Австралии 2025 года.
Марта Костюк (WTA №18), Элина Свитолина (WTA №23), Даяна Ястремская (WTA №33) и Ангелина Калинина (WTA №57) начнут свои выступления с первого круга соревнований.
Еще одна украинка Юлия Стародубцева (WTA №100) занимает четвертое место в альтернативном списке кандидаток на основную сетку.
Пока не известно, кто из наших выступит в квалификации АО. Турнир состоится с 12 по 26 января.
Напомним, что в прошлом году Даяна Ястремская вышла в полуфинал АО, однако уступила представительнице Китая Чжэн Цинь Вен (WTA №7).
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