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Свитолина рассказала о позиции WTA по отношению к россиянам и войне в Украине
Люди без чести и достоинства
фото из соцсетей
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) рассказала об опыте общения с руководством WTA по поводу выступлений россиянок и войны в Украине. Слова нашей спортсменки цитирует УП:
"К сожалению, у нас была не только одна встреча, много встреч, zoom-звонков с членами организации. Они не хотят принимать ни одну из сторон, относятся очень нейтрально. Что с начала войны, что сейчас. У них такая позиция, что все должны быть на равных. Это очень грустно.
Они не хотят ничего слышать и делать. Не знаю, возможно, есть какие-то финансовые проблемы или они получают деньги, но нам не удалось донести до них информацию, которая есть и с которой нужно работать и устранять россиян и белорусов. Они этого не понимают. Мы говорили, что они популяризируют россия, агрессию, что способствует медиа, что люди поддерживают их. Мы все знаем, что они очень любят спорт и проталкивают в пропаганду, а спортсмены становятся лицами всего этого. Мы это видели на парадах, как они их чествуют. Мы говорили о том, что их нельзя допускать. Они видят это несколько иначе. Это досадно, грустно и очень сложно" – сказала Элина.
Напомним, что ранее стало
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