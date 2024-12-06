  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина рассказала о позиции WTA по отношению к россиянам и войне в Украине
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина рассказала о позиции WTA по отношению к россиянам и войне в Украине

Теннис
Обновлено

Люди без чести и достоинства

Свитолина рассказала о позиции WTA по отношению к россиянам и войне в Украине

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) рассказала об опыте общения с руководством WTA по поводу выступлений россиянок и войны в Украине. Слова нашей спортсменки цитирует УП:

"К сожалению, у нас была не только одна встреча, много встреч, zoom-звонков с членами организации. Они не хотят принимать ни одну из сторон, относятся очень нейтрально. Что с начала войны, что сейчас. У них такая позиция, что все должны быть на равных. Это очень грустно.

Они не хотят ничего слышать и делать. Не знаю, возможно, есть какие-то финансовые проблемы или они получают деньги, но нам не удалось донести до них информацию, которая есть и с которой нужно работать и устранять россиян и белорусов. Они этого не понимают. Мы говорили, что они популяризируют россия, агрессию, что способствует медиа, что люди поддерживают их. Мы все знаем, что они очень любят спорт и проталкивают в пропаганду, а спортсмены становятся лицами всего этого. Мы это видели на парадах, как они их чествуют. Мы говорили о том, что их нельзя допускать. Они видят это несколько иначе. Это досадно, грустно и очень сложно" – сказала Элина.

Напомним, что ранее стало известно, кто из украинок выступит на АО-2025.

По теме
yellow-arrow
Четыре украинки гарантированно выступят на Australian Open-2025
yellow-arrow
Хольгер Руне рассказал, сколько тестов сдал перед Олимпиадой-2024
yellow-arrow
Элина Свитолина рассказала, сыграет ли на Australian Open-2025
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости