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Свитолина сыграла с Шевченко в падель. Фото

Теннис
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Звездный дуэт

Свитолина сыграла с Шевченко в падель. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина и легенда мирового футбола Андрей Шевченко провели совместное время на мини-теннисном корте. Спортсмены сыграли в падель – игру, адаптированную к теннису, в которую играли более века.

В паддл-теннис играют жесткой ракеткой, в отличие от струнной ракетки в обычном теннисе, и используют разгерметизированный мяч.

Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала о позиции WTA по отношению к россиянам и войне в Украине.

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