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Свитолина сыграла с Шевченко в падель. Фото
Звездный дуэт
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина и легенда мирового футбола Андрей Шевченко провели совместное время на мини-теннисном корте. Спортсмены сыграли в падель – игру, адаптированную к теннису, в которую играли более века.
В паддл-теннис играют жесткой ракеткой, в отличие от струнной ракетки в обычном теннисе, и используют разгерметизированный мяч.
Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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