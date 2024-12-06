Свитолина сыграла с Шевченко в падель. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина и легенда мирового футбола Андрей Шевченко провели совместное время на мини-теннисном корте. Спортсмены сыграли в падель – игру, адаптированную к теннису, в которую играли более века.

В паддл-теннис играют жесткой ракеткой, в отличие от струнной ракетки в обычном теннисе, и используют разгерметизированный мяч.

Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.