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Свитолина поздравила Украину с днем ​​Вооруженных Сил. Фото

Теннис
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Пусть хранит Бог

Свитолина поздравила Украину с днем ​​Вооруженных Сил. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка поздравила Вооруженные силы Украины с их профессиональным праздником. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина поздравила Украину с днем ​​Вооруженных Сил. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина сыграла с Шевченко в падель. Фото.

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