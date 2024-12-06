Свитолина поздравила Украину с днем ​​Вооруженных Сил. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка поздравила Вооруженные силы Украины с их профессиональным праздником. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина сыграла с Шевченко в падель. Фото.