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Свитолина поздравила Украину с днем Вооруженных Сил. Фото
Пусть хранит Бог
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка поздравила Вооруженные силы Украины с их профессиональным праздником. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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