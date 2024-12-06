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Рафаэль Надаль вышел из антидопинговой программы ITIA

Теннис

Ранее испанец завершил карьеру

Рафаэль Надаль вышел из антидопинговой программы ITIA

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира 22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль официально вышел из антидопинговой программы Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

5 декабря на этом сайте его имя появилось в списке игроков, завершивших карьеру.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходит в Малаге. В рамках соревнований во вторник, 19 ноября, сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2).

Всего на счету испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 в паре.

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