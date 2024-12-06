  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Симона Халеп раскритиковала ITIA за разный подход к нарушению допинговых правил
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Симона Халеп раскритиковала ITIA за разный подход к нарушению допинговых правил

Теннис

Для теннисистки это большая боль

Симона Халеп раскритиковала ITIA за разный подход к нарушению допинговых правил

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала месячный срок дисквалификации второго номера рейтинга WTA польской теннисистки Иги Швёнтек в связи с положительным допинг-тестом.

"Для меня это большая боль. Я чувствовала, что ITIA и раньше было несправедливо ко мне. Я очень расстроена этой ситуацией. С моей точки зрения, это просто неприемлемо. Я снова потеряла сон. Я потеряла его на два года во время процесса. Потом я его вернула. А теперь, после того, что произошло, на несколько дней я снова его потеряла. Со всеми этими негативными мыслями, с этим нелегко справиться.

Слышала, как кто-то говорил, что я поздно обнаружила загрязнение. Но вещество, которое у меня нашли, было очень трудно обнаружить. Его можно найти в Китае или где-то ещё, я точно не знаю, и потребовалось время, чтобы его доставили и можно было провести анализ. Это была не моя вина, поэтому я не хотела искать источник загрязнения — понимаете, о чём я?

То, что, по моему мнению, тоже несправедливо, — это то, что они сразу же объявили о моём деле, и я подверглась нападкам прессы, а в случае с этими двумя игроками они держали всё в секрете и рассказали о деле, только когда всё было сделано, так что это очень странно", — приводит слова Халеп The Telegraph.

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" Халеп в 2022 году обвинялась в двух отдельных нарушениях антидопинговых правил.

По теме
yellow-arrow
Рафаэль Надаль вышел из антидопинговой программы ITIA
yellow-arrow
На Australian Open — 2025 запретили покупку билетов зрителям с российскими номерами телефона
yellow-arrow
Свитолина поздравила Украину с днем ​​Вооруженных Сил. Фото
Симона Халеп
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости