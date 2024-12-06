Серена Уильямс: СМИ писали, что я выгляжу как мужчина

23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс объяснила своё отношение к средствам массовой информации.

"С того момента, как я выиграла свой первый турнир "Большого шлема", и до сегодняшнего дня я занимала твёрдую позицию и говорила, что не собираюсь читать никаких статей о себе.

Когда я росла и до того, как стало известно о моём психическом здоровье, всё было только в негативном ключе — я выгляжу как мужчина, я слишком сильная, я не могу быть настолько хороша, я, должно быть, принимаю допинг или что-то в этом роде… Или она лучшая в мире, она играет в теннис лучше всех. Это может либо взбодрить вас, либо по-настоящему расстроить", — приводит слова Серены Sportskeeda.