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Серена Уильямс: СМИ писали, что я выгляжу как мужчина

Теннис

Теннисистка не читает никаких статей о себе

Серена Уильямс: СМИ писали, что я выгляжу как мужчина

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс объяснила своё отношение к средствам массовой информации.

"С того момента, как я выиграла свой первый турнир "Большого шлема", и до сегодняшнего дня я занимала твёрдую позицию и говорила, что не собираюсь читать никаких статей о себе.

Когда я росла и до того, как стало известно о моём психическом здоровье, всё было только в негативном ключе — я выгляжу как мужчина, я слишком сильная, я не могу быть настолько хороша, я, должно быть, принимаю допинг или что-то в этом роде… Или она лучшая в мире, она играет в теннис лучше всех. Это может либо взбодрить вас, либо по-настоящему расстроить", — приводит слова Серены Sportskeeda.

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Серена Уильямс
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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
06.12.2024 в 20:41
Увидев её в темном переулке я бы испугался больше, чем если бы встретил мужика
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
06.12.2024 в 20:41
Увидев её в темном переулке я бы испугался больше, чем если бы встретил мужика
Ответить
0
0

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