Ник Кирьос: Теперь мне тяжело разговаривать с теми, кто не принимает стероиды

Австралийский теннисист бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос подшутил о допинг-ситуации в теннисе.

"Да. Вы сдали анализы на стероиды. Теперь мне тяжело разговаривать с теми, кто их не принимает", — написал спортсмен в социальных сетях.

Отметим, что Ник является одним из главных критиков отсутствия достаточной дисквалификации для Янника Синнера и Иги Швёнтек после обнаружения у них допинга.