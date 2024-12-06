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Ник Кирьос: Теперь мне тяжело разговаривать с теми, кто не принимает стероиды
Австралийский теннисист подшутил на эту тему
Фото: Getty Images
Австралийский теннисист бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос подшутил о допинг-ситуации в теннисе.
"Да. Вы сдали анализы на стероиды. Теперь мне тяжело разговаривать с теми, кто их не принимает", — написал спортсмен в социальных сетях.
Отметим, что Ник является одним из главных критиков отсутствия достаточной дисквалификации для Янника Синнера и Иги Швёнтек после обнаружения у них допинга.
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