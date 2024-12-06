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Ига Швёнтек рассказала, сколько потратила на адвоката для защиты по допинг-делу
Польская теннисистка заявила, что заработала достаточно
Фото: Eurosport
Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек раскрыла затраты на свою защиту в допинг-деле.
"Я много заработала и могу позволить потратить деньги на свою защиту, не моргнув глазом. Этот факт, безусловно, помог. Я потратила около $ 70 000 на адвоката из США и € 15 000 — на экспертизы и тесты. В Цинциннати я также потеряла призовые, но, честно говоря, для меня это не имело значения. Самым главным было доказать невиновность. Я называю эти суммы для того, чтобы люди знали о проблемах, с которыми сталкиваются спортсмены, которые не зарабатывают на корте столько денег, сколько я, или занимаются другими видами спорта, в которых заработок гораздо ниже", — сказала Швёнтек в интервью польскому телеканалу TVN24.
Напомним, 28 ноября стало известно, что в пробе Иги Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ).
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