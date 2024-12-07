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Ястремская опубликовала фото из своего нового дома – Монако
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Getty Images/Global Images Ukraine
Теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новыми фото. Спортсменка на своей официальной странице в Instagram опубликовала серию снимков, которую подписала как "Дом". Из геолокации становится ясно, что в настоящее время Ястремская живет в Монако.
Ястремская не единственная, кто меняет место своего постоянного проживания. Ходят обоснованные слухи, что
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