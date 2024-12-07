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Ястремская опубликовала фото из своего нового дома – Монако

Теннис
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Ястремская опубликовала фото из своего нового дома – Монако

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новыми фото. Спортсменка на своей официальной странице в Instagram опубликовала серию снимков, которую подписала как "Дом". Из геолокации становится ясно, что в настоящее время Ястремская живет в Монако.

Ястремская не единственная, кто меняет место своего постоянного проживания. Ходят обоснованные слухи, что гимнаст Ковтун планирует в ближайшее время сменить украинское гражданство на хорватское. Дойдет ли до этой стадии Даяна – пока неизвестно.

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Даяна Ястремская
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.12.2024 в 10:44
Тупая как и подруги футболеров
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
07.12.2024 в 10:44
Тупая как и подруги футболеров
Ответить
0
0

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