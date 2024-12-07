Ястремская опубликовала фото из своего нового дома – Монако

Теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новыми фото. Спортсменка на своей официальной странице в Instagram опубликовала серию снимков, которую подписала как "Дом". Из геолокации становится ясно, что в настоящее время Ястремская живет в Монако.

Ястремская не единственная, кто меняет место своего постоянного проживания. Ходят обоснованные слухи, что гимнаст Ковтун планирует в ближайшее время сменить украинское гражданство на хорватское. Дойдет ли до этой стадии Даяна – пока неизвестно.