Свитолина посетила Харьков, постреляла из гранатомета и показала фото многострадальной Салтовки

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка приехала в Харьков и посетила один из районов города, который россияне обстреливают чаще всего – Салтовку. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Также Свитолина посетила позиции одной из бригад НГУ – Хартия и произвела несколько выстрелов из пулемета и гранатомета.