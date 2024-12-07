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Свитолина посетила Харьков, постреляла из гранатомета и показала фото многострадальной Салтовки

Теннис
Обновлено

Для нее дом – это Украина

Свитолина посетила Харьков, постреляла из гранатомета и показала фото многострадальной Салтовки

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка приехала в Харьков и посетила один из районов города, который россияне обстреливают чаще всего – Салтовку. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина посетила Харьков, постреляла из гранатомета и показала фото многострадальной Салтовки - изображение 1

Также Свитолина посетила позиции одной из бригад НГУ – Хартия и произвела несколько выстрелов из пулемета и гранатомета.

Свитолина посетила Харьков, постреляла из гранатомета и показала фото многострадальной Салтовки - изображение 2Свитолина посетила Харьков, постреляла из гранатомета и показала фото многострадальной Салтовки - изображение 3

Напомним, что ранее Ястремская поделилась фото своего нового дома.

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Элина Свитолина
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