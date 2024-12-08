Ястремская получила второй номер посева на турнире в Лимож

Теннисистка Дайана Ястремская (WTA №33) сыграет на турнире в Лимож (Франция). Спортсменка получила второй номер посева на соревнованиях, а ее первой соперницей станет победительница одного из квалификационных матчей.

Турнир в Лимож относится к серии низкорейтинговых WTA125. Призовой фонд соревнований – 115 тысяч долларов. Ястремская уже играла здесь в далеком 2016 году, тогда проиграла в первом круге.