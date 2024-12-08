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Ястремская получила второй номер посева на турнире в Лимож
Надеемся, не проиграет в первом круге
Getty Images/Global Images Ukraine
Теннисистка Дайана Ястремская (WTA №33) сыграет на турнире в Лимож (Франция). Спортсменка получила второй номер посева на соревнованиях, а ее первой соперницей станет победительница одного из квалификационных матчей.
Турнир в Лимож относится к серии низкорейтинговых WTA125. Призовой фонд соревнований – 115 тысяч долларов. Ястремская уже играла здесь в далеком 2016 году, тогда проиграла в первом круге.
Напомним, что ранее Даяна
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