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Ястремская получила второй номер посева на турнире в Лимож

Теннис
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Надеемся, не проиграет в первом круге

Ястремская получила второй номер посева на турнире в Лимож

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Теннисистка Дайана Ястремская (WTA №33) сыграет на турнире в Лимож (Франция). Спортсменка получила второй номер посева на соревнованиях, а ее первой соперницей станет победительница одного из квалификационных матчей.

Турнир в Лимож относится к серии низкорейтинговых WTA125. Призовой фонд соревнований – 115 тысяч долларов. Ястремская уже играла здесь в далеком 2016 году, тогда проиграла в первом круге.

Напомним, что ранее Даяна показала фото своего нового дома – Монако.

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