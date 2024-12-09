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Киченок и Остапенко прекращают выступления в парном разряде

Теннис
Обновлено

Неожиданное решение

Киченок и Остапенко прекращают выступления в парном разряде

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок заявила, что прекращает выступления в парном разряде вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Об этом наша спортсменка рассказала в интервью БТУ:

"Можно сказать, что это было скорее мое решение. Мы играли вместе более трех лет, и на Итоговом турнире, я для себя приняла решение, что пора нам немного отдохнуть друг от друга и попробовать еще что-то другое. Это будет как глоток свежего воздуха, для нас обоих, можно сказать. У нас были очень успешные три года и я ей очень благодарна за наши совместные выступления. И, кстати, я не исключаю возможности того, что в будущем мы будем еще играть вместе.

Для меня сейчас это будет такой "челлендж", что я попробую с кем-то другим сыграть и также постараюсь показать хороший результат и развиваться как игрок. Посмотрим. Сейчас австралийскую серию турниров я буду играть с Чжань Хаоцин из Китайского Тайбэя. Мы раньше вместе не играли, но тренировались несколько раз в течение года.

Сейчас мы договорились сыграть Брисбен, Аделаиду ​​и Australian Open, но думаю также сыграем Доху и Дубай, а после Австралии посмотрим, как все сложится" – сказала Людмила.

Напомним, что ранее Ястремская получила второй номер посева на турнире в Лимож.

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Елена Остапенко Людмила Киченок
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