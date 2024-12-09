WTA обновили рейтинг, Ястремская потеряла позицию, Калинина – поднялась в списке лучших

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая стабильно удерживает за собой 18 позицию. Далее Элина Свитолина на 23-м месте, а Даяна Ястремская (34) уже привычно замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.

56 (+1) Ангелина Калинина

101 (-1) Юлия Стародубцева

115 (+2) Леся Цуренко

140 (-1) Дарья Снигур

217 (-1) Анастасия Соболева

224 Катарина Завацкая

250 (+18) Валерия Страхова