  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA обновили рейтинг, Ястремская потеряла позицию, Калинина – поднялась в списке лучших
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA обновили рейтинг, Ястремская потеряла позицию, Калинина – поднялась в списке лучших

Теннис
Обновлено

Минимальные изменения

WTA обновили рейтинг, Ястремская потеряла позицию, Калинина – поднялась в списке лучших

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая стабильно удерживает за собой 18 позицию. Далее Элина Свитолина на 23-м месте, а Даяна Ястремская (34) уже привычно замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.

56 (+1) Ангелина Калинина

101 (-1) Юлия Стародубцева

115 (+2) Леся Цуренко

140 (-1) Дарья Снигур

217 (-1) Анастасия Соболева

224 Катарина Завацкая

250 (+18) Валерия Страхова

Напомним, что Киченок и Остапенко останавливают выступления в парном разряде.

По теме
yellow-arrow
Киченок и Остапенко прекращают выступления в парном разряде
yellow-arrow
Ястремская получила второй номер посева на турнире в Лимож
yellow-arrow
Свитолина посетила Харьков, постреляла из гранатомета и показала фото многострадальной Салтовки
Даяна Ястремская Ангелина Калинина WTA
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости