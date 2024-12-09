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WTA обновили рейтинг, Ястремская потеряла позицию, Калинина – поднялась в списке лучших
Минимальные изменения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.
Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая стабильно удерживает за собой 18 позицию. Далее Элина Свитолина на 23-м месте, а Даяна Ястремская (34) уже привычно замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.
56 (+1) Ангелина Калинина
101 (-1) Юлия Стародубцева
115 (+2) Леся Цуренко
140 (-1) Дарья Снигур
217 (-1) Анастасия Соболева
224 Катарина Завацкая
250 (+18) Валерия Страхова
Напомним, что Киченок и Остапенко
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