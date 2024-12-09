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Свитолина: Харьков занимает особое место в моем сердце. Фото
Настоящая украинка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка посетила прифронтовый Харьков, пообщалась с воинами и научилась стрелять из гранатомета и пулемета. Соответствующий пост Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
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