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Назван камбэк года по версии WTA

Теннис
Обновлено

Всего было пять претенденток

Назван камбэк года по версии WTA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса одершала победу в номинации "Камбэк года" в рамках ежегодно вручаемой по итогам сезона премии – WTA Player Awards.

Соперницами Бадосы были:

  • Аманда Анисимова (США);
  • Каролина Мухова (Чехия);
  • Наоми Осака (Япония);
  • Эмма Радукану (Великобритания).

Паула завершила сезон-2023 досрочно, уже после Уимблдона из-за травмы спины.

Первые высокие результаты в 2024-м она показала на грунте – дошла до 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме и третьего круга "Ролан Гаррос".

Уже на харде испанка завоевала титул на турнире в Вашингтоне, а также записала на свой счёт полуфиналы турниров в Цинциннати, Пекине и Нинбо.

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