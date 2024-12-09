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Назван камбэк года по версии WTA
Всего было пять претенденток
Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса одершала победу в номинации "Камбэк года" в рамках ежегодно вручаемой по итогам сезона премии – WTA Player Awards.
Соперницами Бадосы были:
- Аманда Анисимова (США);
- Каролина Мухова (Чехия);
- Наоми Осака (Япония);
- Эмма Радукану (Великобритания).
Паула завершила сезон-2023 досрочно, уже после Уимблдона из-за травмы спины.
Первые высокие результаты в 2024-м она показала на грунте – дошла до 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме и третьего круга "Ролан Гаррос".
Уже на харде испанка завоевала титул на турнире в Вашингтоне, а также записала на свой счёт полуфиналы турниров в Цинциннати, Пекине и Нинбо.
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