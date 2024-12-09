Назван камбэк года по версии WTA

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса одершала победу в номинации "Камбэк года" в рамках ежегодно вручаемой по итогам сезона премии – WTA Player Awards.

Соперницами Бадосы были:

Аманда Анисимова (США);

Каролина Мухова (Чехия);

Наоми Осака (Япония);

Эмма Радукану (Великобритания).

Паула завершила сезон-2023 досрочно, уже после Уимблдона из-за травмы спины.

Первые высокие результаты в 2024-м она показала на грунте – дошла до 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме и третьего круга "Ролан Гаррос".

Уже на харде испанка завоевала титул на турнире в Вашингтоне, а также записала на свой счёт полуфиналы турниров в Цинциннати, Пекине и Нинбо.