Руне: Надеюсь, я скоро буду на одном уровне с Алькарасом и Синнером

Датский теннисист Хольгер Руне высказался об уровне игры итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

"Синнер был совершенным игроком в этом году. Когда Алькарас играет в свой лучший теннис, он также кажется совершенным, но в то же время я вижу, что они могут улучшиться в некоторых областях. Это невероятно, когда вы думаете, что Синнер в этом году выиграл почти всё.

Самое замечательное в теннисе то, что у каждого всегда есть шанс стать лучше. Алькарас был великолепен для тенниса. Он отличный игрок, у него много навыков, и он показывает их на корте. Надеюсь, я скоро буду на одном уровне с ними", — приводит слова Руне Tennis365.