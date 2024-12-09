ATP назвала лучший дуэт года по итогам голосования болельщиков

Итальянские теннисисты Симоне Болелли и Андреа Вавассори одержали победу в голосовании ATP Awards и стали любимой парой болельщиков в 2024 году.

В 2024 году Болелли и Вавассори завоевали три титула (Буэнос-Айрес, Галле и Пекин), впервые отобрались на Итоговый чемпионат ATP, а также помогли Италии защитить титул на Кубке Дэвиса.

Также итальянцы сыграли в финале Открытого чемпионата Австралии.

"Мы с Боли провели потрясающий год. Большое спасибо за то, что проголосовали за нас как за любимую пару года по версии ATP. Это был фантастический сезон, и мы уже готовимся к следующему. До скорой встречи. Чао!" — приводит слова Вавассори ATP.