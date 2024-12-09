Янник Синнер: Трагедия с Шумахером стала ударом для меня

Двукратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какое значение для него имела новость о трагедии с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером.

Напомним, 29 декабря 2013 года легендарный Шумахер получил серьёзную черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Немец был в коме, но выжил и с тех пор больше не появлялся на публике, семья скрывает его от посторонних глаз.

— Помнишь ли ты первый Гран-при, который увидел?

— Уже в детстве я всегда следил за Формулой-1, но никогда не был на гонках вживую. Моё первое воспоминание связано с Шумахером. Когда он разбился на лыжах, это был удар для меня.

— В 2013 году ты был ещё ребёнком (12 лет).

— Да, но тот момент заставил меня понять, что жизнь может измениться в одну секунду. Никогда ничего нельзя принимать как должное, нужно жить день за днём, наслаждаться им, ставя перед собой цели, — приводит слова Синнера Corriere della Sera.