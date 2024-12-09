  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер: Трагедия с Шумахером стала ударом для меня
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер: Трагедия с Шумахером стала ударом для меня

Теннис

Немец не появлялся на публике с того времени

Янник Синнер: Трагедия с Шумахером стала ударом для меня

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какое значение для него имела новость о трагедии с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером.

Напомним, 29 декабря 2013 года легендарный Шумахер получил серьёзную черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Немец был в коме, но выжил и с тех пор больше не появлялся на публике, семья скрывает его от посторонних глаз.

— Помнишь ли ты первый Гран-при, который увидел?

— Уже в детстве я всегда следил за Формулой-1, но никогда не был на гонках вживую. Моё первое воспоминание связано с Шумахером. Когда он разбился на лыжах, это был удар для меня.

— В 2013 году ты был ещё ребёнком (12 лет).

— Да, но тот момент заставил меня понять, что жизнь может измениться в одну секунду. Никогда ничего нельзя принимать как должное, нужно жить день за днём, наслаждаться им, ставя перед собой цели, — приводит слова Синнера Corriere della Sera.

По теме
yellow-arrow
ATP назвала лучший дуэт года по итогам голосования болельщиков
yellow-arrow
Руне: Надеюсь, я скоро буду на одном уровне с Алькарасом и Синнером
yellow-arrow
Назван камбэк года по версии WTA
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости