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Монфис рассказал, планирует ли выступить в паре со Свитолиной

Теннис

Интересный микст

Монфис рассказал, планирует ли выступить в паре со Свитолиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, есть ли в его планах матч в миксте вместе со своей женой, украинкой Элиной Свитолиной.

"Когда сыграем с Элиной? Мне нравится этот вопрос, потому что его все задают. Настанет момент, когда мы это сделаем. Я не могу сказать вам когда, но мы это сделаем.

Это было бы круто. Я хочу, чтобы мы сделали это, когда моя маленькая девочка (дочь – прим) станет достаточно взрослой, чтобы понимать, что происходит. Мы тоже не будем долго ждать, потому что я не уверен, что буду продолжать играть через четыре года, когда ей исполнится шесть" – сказал Гаэль.

Напомним, что ранее Свитолина посетила прифронтовой Харьков.

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Гаэль Монфис
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