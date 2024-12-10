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Монфис рассказал, планирует ли выступить в паре со Свитолиной
Интересный микст
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, есть ли в его планах матч в миксте вместе со своей женой, украинкой Элиной Свитолиной.
"Когда сыграем с Элиной? Мне нравится этот вопрос, потому что его все задают. Настанет момент, когда мы это сделаем. Я не могу сказать вам когда, но мы это сделаем.
Это было бы круто. Я хочу, чтобы мы сделали это, когда моя маленькая девочка (дочь – прим) станет достаточно взрослой, чтобы понимать, что происходит. Мы тоже не будем долго ждать, потому что я не уверен, что буду продолжать играть через четыре года, когда ей исполнится шесть" – сказал Гаэль.
Напомним, что ранее Свитолина
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