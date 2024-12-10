Костюк сыграет в Аделаиде на старте нового сезона

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) выступит на турнире серии WTA500 в Аделаиде. Об этом сообщает официальный сайт соревнований, которые пройдут с 6 по 12 января.

Известно, что кроме нашей спортсменки в турнире также примут участие Жасмин Паолини, Джессика Пегула, Эмма Наварро, Барбора Крейчикова.

Напомним, что в прошлом году Костюк также выступала здесь, ее результатом стал четвертьфинал. Известно, что кроме Аделаиды Марта сыграет также в Брисбене (29 декабря – 5 января).