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Костюк сыграет в Аделаиде на старте нового сезона
Еще один турнир для Марты
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) выступит на турнире серии WTA500 в Аделаиде. Об этом сообщает официальный сайт соревнований, которые пройдут с 6 по 12 января.
Известно, что кроме нашей спортсменки в турнире также примут участие Жасмин Паолини, Джессика Пегула, Эмма Наварро, Барбора Крейчикова.
Напомним, что в прошлом году Костюк также выступала здесь, ее результатом стал четвертьфинал. Известно, что кроме Аделаиды Марта сыграет также в Брисбене (29 декабря – 5 января).
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