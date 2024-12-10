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Даяна Ястремская обыграла россиянку и вышла во второй круг турнира в Лиможе

Теннис

Украинка прервала серию неудач

Даяна Ястремская обыграла россиянку и вышла во второй круг турнира в Лиможе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

10 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира WTA 125 во Франции. На старте соревнований она обыграла россиянку Алину Чараеву.

Лимож, Франция. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Алина Чараева (-) 6:4, 6:2

Матч продлился 1 час и 39 минут. За это время Ястремская сделала 4 эйса, 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 15 брейкпоинтов.

Украинская теннисистка смогла одержать первую победу с конца июля, когда вышла во второй круг на Олимпиаде в Париже. После того Даяна проиграла семь матчей подряд.

В следующем круге Ястремская встретится с Кароль Монне (Франция). Этот матч состоится в четверг, 12 декабря.

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