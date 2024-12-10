Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даяна Ястремская обыграла россиянку и вышла во второй круг турнира в Лиможе
Украинка прервала серию неудач
Getty Images/Global Images Ukraine
10 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира WTA 125 во Франции. На старте соревнований она обыграла россиянку Алину Чараеву.
Лимож, Франция. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Алина Чараева (-) 6:4, 6:2
Матч продлился 1 час и 39 минут. За это время Ястремская сделала 4 эйса, 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 15 брейкпоинтов.
Украинская теннисистка смогла одержать первую победу с конца июля, когда вышла во второй круг на Олимпиаде в Париже. После того Даяна проиграла семь матчей подряд.
В следующем круге Ястремская встретится с Кароль Монне (Франция). Этот матч состоится в четверг, 12 декабря.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни экс-тренер Металлиста 1925
- Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
- Зеленский отреагировал на предложение мобилизировать с 18 лет
- Рафаэль Надаль вышел из антидопинговой программы ITIA
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку