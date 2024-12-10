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ВАДА внесет изменения в антидопинговые правила с 2027 года, после допинга Синнера и Швёнтек

Теннис

Как все справедливо

ВАДА внесет изменения в антидопинговые правила с 2027 года, после допинга Синнера и Швёнтек

Getty Images/Global Images Ukraine

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5 декабря состоялось заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), на котором был одобрен ряд изменений в антидопинговый регламент с 1 января 2027 года. Об этом пишет Ubitennis.

Согласно источнику, когда выясняется, что спортсмены непреднамеренно употребляли запрещённые вещества, как это могло быть в случаях с теннисистами итальянцем Янником Синнером и полькой Игой Швёнтек, то при небольших концентрациях это не будет считаться нарушением.

Также рассматривается установление минимальных уровней концентрации запрещённого вещества. Наличие вещества без порогового значения в организме не будет давать повода для заключения о положительном допинг-тесте.

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Источник:
ubitennis
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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