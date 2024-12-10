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Чемпионка Ролан Гаррос показала свои детские фото

Теннис

Теннисистка досрочно завершила сезон

Чемпионка Ролан Гаррос показала свои детские фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса показала, как выглядела в детстве. Спортсменка опубликовала фотографию на своей странице в социальных сетях.

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Напомним, что Паула досрочно завершила сезон, но приняла участие в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В 1/8 финала сборная Испании уступила команде Польши со счётом 0:2.

Ранее бывшая вторая ракетка мира Бадоса стала победительницей номинации "Камбэк года" в рамках ежегодно вручаемой по итогам сезона премии – WTA Player Awards.

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