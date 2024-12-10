Чемпионка Ролан Гаррос показала свои детские фото

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса показала, как выглядела в детстве. Спортсменка опубликовала фотографию на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Паула досрочно завершила сезон, но приняла участие в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В 1/8 финала сборная Испании уступила команде Польши со счётом 0:2.

Ранее бывшая вторая ракетка мира Бадоса стала победительницей номинации "Камбэк года" в рамках ежегодно вручаемой по итогам сезона премии – WTA Player Awards.