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Чемпионка Ролан Гаррос показала свои детские фото
Теннисистка досрочно завершила сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса показала, как выглядела в детстве. Спортсменка опубликовала фотографию на своей странице в социальных сетях.
Напомним, что Паула досрочно завершила сезон, но приняла участие в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В 1/8 финала сборная Испании уступила команде Польши со счётом 0:2.
Ранее бывшая вторая ракетка мира Бадоса стала победительницей номинации "Камбэк года" в рамках ежегодно вручаемой по итогам сезона премии – WTA Player Awards.
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