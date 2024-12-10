Второй год подряд. АТР назвала самого любимого игрока болельщиков

Двукратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер второй год подряд получил награду Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) как любимый игрок болельщиков.

Нельзя не отметить, что с 2003 по 2021 год звания "Любимый игрок болельщиков" удостаивался только 20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер. В 2022-м оно перешло испанцу Рафаэлю Надалю. В 2023-м болельщики отдали награду Синнеру.

23-летний Синнер в сезоне-2024 одержал победу в восьми турнирах, среди которых два "Шлема" (Australian Open, US Open), три турнира серии "Мастерс", Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500.