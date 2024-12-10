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Второй год подряд. АТР назвала самого любимого игрока болельщиков
Теннисист проделал отличную работу
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный победитель турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер второй год подряд получил награду Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) как любимый игрок болельщиков.
Нельзя не отметить, что с 2003 по 2021 год звания "Любимый игрок болельщиков" удостаивался только 20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер. В 2022-м оно перешло испанцу Рафаэлю Надалю. В 2023-м болельщики отдали награду Синнеру.
23-летний Синнер в сезоне-2024 одержал победу в восьми турнирах, среди которых два "Шлема" (Australian Open, US Open), три турнира серии "Мастерс", Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500.
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