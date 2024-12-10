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АТР решила проблему с мячами
В организации заявили, что на это потребуется немного времени
Президент АТР Андреа Гауденци заявил о решении проблемы с мячами в мужском туре.
Ранее многие игроки жаловались на качество и постоянную смену мячей.
"Мы централизовали выбор мячей. Потребуется немного времени, потому что у турниров есть контракты с производителями мячей. Нам нужно подождать, когда они закончатся. Но мы прислушались к игрокам и хотим снова обеспечить единообразие мячей в туре. Например, одни и те же мячи будут использоваться с Монте-Карло до Рима. При этом мы не можем повлиять на то, какие мячи будут на турнирах «Большого шлема". Мы приняли это решение в прошедшем сезоне, и оно будет постепенно внедряться в 2025 году", — приводит слова Гауденци L’Équipe.
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