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15-я ракетка мира пропустит совместный сбор с Карлосом Алькарасом
Теннисист получил повреждение
Getty Images/Global Images Ukraine
15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер получил повреждение и пропустит совместный тренировочный сбор с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
Предсезонная подготовка спортсменов должна была состояться в Аликанте (Испания). Характер повреждения Дрейпера не сообщается.
В текущем сезоне Джек Дрейпер впервые вышел в полуфинал US Open. В 1/2 финала он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Кроме того, Дрейпер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
21-летний Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира серии "Большого шлема" — "Ролан Гаррос" и "Уимблдон".
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