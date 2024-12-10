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15-я ракетка мира пропустит совместный сбор с Карлосом Алькарасом

Теннис

Теннисист получил повреждение

15-я ракетка мира пропустит совместный сбор с Карлосом Алькарасом

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер получил повреждение и пропустит совместный тренировочный сбор с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Предсезонная подготовка спортсменов должна была состояться в Аликанте (Испания). Характер повреждения Дрейпера не сообщается.

В текущем сезоне Джек Дрейпер впервые вышел в полуфинал US Open. В 1/2 финала он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Кроме того, Дрейпер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

21-летний Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира серии "Большого шлема" — "Ролан Гаррос" и "Уимблдон".

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