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Серена Уильямс: Чемпионский характер — нечто врождённое, у Винус такого не было
Серена рассказала, чем сестра отличается от нее
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс сравнила свой характер и сестры, семикратной чемпионки мэйджоров Винус Уильямс.
"Чемпионский характер — нечто врождённое, а не только работа и воспитание. Я была рождена, чтобы побеждать. Мы участвовали в конкурсах талантов. Когда я не побеждала в них, сходила с ума. Плакала, психовала… У меня было врождённое стремление всегда быть лучшей и побеждать. А вот Винус всегда говорила, что у неё такого не было. Она наработала этот навык. Думаю, возможны оба пути. Когда ты не обладаешь какими-то качествами, то можешь со временем развить их в себе благодаря упорному труду", — приводит слова Серены Sportskeeda.
За свою профессиональную карьеру Серена Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах серии "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса.
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