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Калинина и Ястремская сыграют на турнире в Хобарте

Теннис
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Калинина и Ястремская сыграют на турнире в Хобарте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Теннисистка Даяна Ястремская (WTA №34) сыграет на турнире серии WTA250 в Хобарте (Австралия). Спортсменка станет второй наиболее рейтинговой участницей турнира, выше нее только Элизе Мертенс (WTA №33) из Бельгии, которая и получила первый номер посева.

Также на соревнованиях выступит украинка Ангелина Калинина (WTA №56). Турнир пройдет с 6 по 12 января. Обе теннисистки также планируют участвовать в розыгрыше трофея Брисбена (29 декабря – 5 января).

Напомним, что Костюк сыграет в Аделаиде на старте нового сезона.

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Даяна Ястремская Ангелина Калинина
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