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Калинина и Ястремская сыграют на турнире в Хобарте
Удачи девушкам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Теннисистка Даяна Ястремская (WTA №34) сыграет на турнире серии WTA250 в Хобарте (Австралия). Спортсменка станет второй наиболее рейтинговой участницей турнира, выше нее только Элизе Мертенс (WTA №33) из Бельгии, которая и получила первый номер посева.
Также на соревнованиях выступит украинка Ангелина Калинина (WTA №56). Турнир пройдет с 6 по 12 января. Обе теннисистки также планируют участвовать в розыгрыше трофея Брисбена (29 декабря – 5 января).
Напомним, что Костюк
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