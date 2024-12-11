Калинина и Ястремская сыграют на турнире в Хобарте

Теннисистка Даяна Ястремская (WTA №34) сыграет на турнире серии WTA250 в Хобарте (Австралия). Спортсменка станет второй наиболее рейтинговой участницей турнира, выше нее только Элизе Мертенс (WTA №33) из Бельгии, которая и получила первый номер посева.

Также на соревнованиях выступит украинка Ангелина Калинина (WTA №56). Турнир пройдет с 6 по 12 января. Обе теннисистки также планируют участвовать в розыгрыше трофея Брисбена (29 декабря – 5 января).