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Крутых победил на старте турнира ITF M15 в Анталии

Теннис
Обновлено

Неплохое начало

Крутых победил на старте турнира ITF M15 в Анталии

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР №571) успешно стартовал на турнире серии ITF M15 в Анталии (Турция). В матче 1/16 соревнований наш соотечественник победил представителя Австрии Пита Луиса Пинтера (АТР №2101).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-2) в пользу украинца, поединок длился 1 час 11 минут.

В своем следующем поединке за четвертьфинал турнира Алексей сыграет против нейтрального Ивана Неделько (АТР №936). Матч состоится завтра, 12 декабря.

Напомним, что Калинина и Ястремская сыграют на турнире в Хобарте.

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Алексей Крутых
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