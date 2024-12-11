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Крутых победил на старте турнира ITF M15 в Анталии
Неплохое начало
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР №571) успешно стартовал на турнире серии ITF M15 в Анталии (Турция). В матче 1/16 соревнований наш соотечественник победил представителя Австрии Пита Луиса Пинтера (АТР №2101).
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-2) в пользу украинца, поединок длился 1 час 11 минут.
В своем следующем поединке за четвертьфинал турнира Алексей сыграет против нейтрального Ивана Неделько (АТР №936). Матч состоится завтра, 12 декабря.
Напомним, что Калинина и Ястремская
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