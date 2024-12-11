Назван новичок года на ежегодной премии ATP Awards

48-я ракетка мира чешкий теннисист Якуб Меншик стал лауреатом премии ATP Awards в номинации "Новичок года года". Об этом пишет официальный сайт ATP.

На звание лучшего новичка года также был номинирован китайский теннисист Цзюнчэн Шан.

19-летний Меншик в 2024 году поднялся с 167-й строчки мирового рейтинга на 48-ю. На турнире в Дохе в феврале этого года он вышел в свой первый финал турнира ATP. На US Open — 2024 Меншик повторил свой лучший результат на турнирах серии "Большого шлема", дойдя до третьего круга соревнований.

Меншик завершит свой сезон 2024 года на предстоящем турнире Next Gen ATP Finals в Джидде (Саудовская Аравия), где с 18 по 22 декабря будут соревноваться лучшие игроки в возрасте до 20 лет.