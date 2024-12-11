  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Назван новичок года на ежегодной премии ATP Awards
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван новичок года на ежегодной премии ATP Awards

Теннис

В целом, заслужено

Назван новичок года на ежегодной премии ATP Awards

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

48-я ракетка мира чешкий теннисист Якуб Меншик стал лауреатом премии ATP Awards в номинации "Новичок года года". Об этом пишет официальный сайт ATP.

На звание лучшего новичка года также был номинирован китайский теннисист Цзюнчэн Шан.

19-летний Меншик в 2024 году поднялся с 167-й строчки мирового рейтинга на 48-ю. На турнире в Дохе в феврале этого года он вышел в свой первый финал турнира ATP. На US Open — 2024 Меншик повторил свой лучший результат на турнирах серии "Большого шлема", дойдя до третьего круга соревнований.

Меншик завершит свой сезон 2024 года на предстоящем турнире Next Gen ATP Finals в Джидде (Саудовская Аравия), где с 18 по 22 декабря будут соревноваться лучшие игроки в возрасте до 20 лет.

По теме
yellow-arrow
Крутых победил на старте турнира ITF M15 в Анталии
yellow-arrow
Калинина и Ястремская сыграют на турнире в Хобарте
yellow-arrow
Серена Уильямс: Чемпионский характер — нечто врождённое, у Винус такого не было
АТР
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости