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Назван тренер года по версии АТР
Его теннисист добился значительных успехов
Getty Images/Global Images Ukraine
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) признала американского специалиста Майкла Расселла тренером года. Его подопечный Тейлор Фриц в этом сезоне занял наивысшую позицию в рейтинге ATP (четвёртая ракетка мира) и впервые вышел в финал турнира "Большого шлема" (US Open — 2024).
Также Фриц под руководством Расселла дошёл до матча за звание чемпиона на Итоговом турнире ATP и повторил достижение Джеймса Блейка среди американцев в рейтинге по итогам года. Примечательно, что Блейк также стал четвёртой ракеткой мира в 2006 году.
В этом году 27-летний Фриц также выиграл турниры ATP 250 в Делрей-Бич и Истборне.
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