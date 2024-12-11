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Впервые в истории. Онс Жабер получила две награды от WTA
Теннисистка стала первой из теннисисток, кому удалось подобное
Фото: Getty Images
42-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер получила награду WTA за спортивное поведение, названную в честь Карен Кранчке, а также премию имени Пичи Келлмайер за заслуги пред игроками. Жабер стала первой теннисисткой, которой удалось выиграть обе награды два года подряд.
Эти две награды присуждаются по итогам голосования коллег-спортсменов по WTA. Сезон-2024 Онс Жабер завершила досрочно из-за продолжающейся травмы плеча.
Ранее стало известно, что Ренцо Фурлан, который сотрудничает с четвёртой ракеткой мира итальянской теннисисткой Жасмин Паолини, признан тренером года в этом сезоне.
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