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АТР поднимет призовые на челленджерах в 2025 году
В организации назвали новые суммы
Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила о росте общего призового фонда на челленджерах до $ 28,5 млн в 2025 году.
Разница с сезоном-2024 — $ 6,2 млн. Рост за трёхлетний период — 135,5%.
"Создание устойчивого пути игроков в ATP жизненно важно для будущего нашего спорта. Начиная с 2022 года мы инвестировали в значительные реформы в челленджерах. Результаты очевидны: рекордные призовые деньги, ежегодный рост и, самое главное, увеличилось количество игроков в топ-250, которые получают большую финансовую компенсацию на этом уровне", — приводит слова главы ATP Андреа Гауденци официальный сайт ATP.
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