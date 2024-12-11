АТР поднимет призовые на челленджерах в 2025 году

Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила о росте общего призового фонда на челленджерах до $ 28,5 млн в 2025 году.

Разница с сезоном-2024 — $ 6,2 млн. Рост за трёхлетний период — 135,5%.

"Создание устойчивого пути игроков в ATP жизненно важно для будущего нашего спорта. Начиная с 2022 года мы инвестировали в значительные реформы в челленджерах. Результаты очевидны: рекордные призовые деньги, ежегодный рост и, самое главное, увеличилось количество игроков в топ-250, которые получают большую финансовую компенсацию на этом уровне", — приводит слова главы ATP Андреа Гауденци официальный сайт ATP.