  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. АТР поднимет призовые на челленджерах в 2025 году
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АТР поднимет призовые на челленджерах в 2025 году

Теннис

В организации назвали новые суммы

АТР поднимет призовые на челленджерах в 2025 году

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила о росте общего призового фонда на челленджерах до $ 28,5 млн в 2025 году.

Разница с сезоном-2024 — $ 6,2 млн. Рост за трёхлетний период — 135,5%.

"Создание устойчивого пути игроков в ATP жизненно важно для будущего нашего спорта. Начиная с 2022 года мы инвестировали в значительные реформы в челленджерах. Результаты очевидны: рекордные призовые деньги, ежегодный рост и, самое главное, увеличилось количество игроков в топ-250, которые получают большую финансовую компенсацию на этом уровне", — приводит слова главы ATP Андреа Гауденци официальный сайт ATP.

По теме
yellow-arrow
Впервые в истории. Онс Жабер получила две награды от WTA
yellow-arrow
Назван тренер года по версии АТР
yellow-arrow
Назван новичок года на ежегодной премии ATP Awards
АТР
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости