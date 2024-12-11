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Чемпион Мастерса в Цинциннати поделился планами на предстоящий сезон
Теннисист надеется начать 2025 год с чистого листа
Getty Images/Global Images Ukraine
Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился планами на сезон-2025, а также рассказал, над чем будет работать в межсезонье.
"Надеюсь, смогу начать 2025 год с чистого листа, в отличной форме, и хотелось бы продолжить и дальше двигаться по тому же пути, что и в прошлом году. Продолжаю работать, становлюсь сильнее. Эти парни бьют по мячу так сильно, что я должен адаптироваться, развиваться, и если хочу быть в числе лучших теннисистов мира, то нет другого пути, кроме как работать над этим, так что таков план.
Нет ничего, что бы я хотел больше, чем хорошо выступить в Австралии, потому делаю всё возможное, чтобы приехать туда в наилучшем расположении духа. Просто мечтаю достичь там максимального уровня физической подготовки и, надеюсь, смогу показать свой лучший теннис", — приводит слова де Минора Eurosport.
Напомним, в сезоне-2024 Алекс де Минор стал победителем турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и ATP-500 в Акапулько (Мексика).
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