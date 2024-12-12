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Новак Джокович заявился на турнир ATP-500 в Дохе
Турнир стартует в феврале
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович выступит на хардовом турнире ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 17 по 22 февраля 2025 года.
Джокович не принимал участия в соревнованиях в Дохе с 2019 года. Он дважды становился победителем турнира в столице Катара (2016, 2017). На турнир уже заявился лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.
Стоит отметить, что в этом году турнир проводился в категории ATP-250.
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